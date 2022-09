Abends waren dann alle schachmatt

Ketsch. Schach macht Spaß! Das konnten 18 begeisterte Mädchen und Jungen zwischen acht und 14 Jahren sagen, die sich zum Ferienprogramm des Ketscher Schachclubs getroffen hatten.

Auf dem Freigelände an der Grillhütte rauchten drei Stunden lang die Köpfe. Nachdem die Spielregeln geklärt waren, startete ein richtiges, kleines Schachturnier auf die Teilnehmer. Zwischendurch gab es eine wohlverdiente Pause mit Hotdogs, Getränken und süßer Nervennahrung zum Nachtisch. Die Kinder zeigten den ganzen Nachmittag über hohe Konzentration, Ausdauer, großes Fairplay und hatten viel Spaß miteinander.

All diese Fähigkeiten kommen ihnen auch zukünftig in anderen Lebenssituationen zugute, was den großen Nutzen des Schachspiels beweist, heißt es vonseiten des Vereins. Ausgepowert und mit Urkunden und kleinen Präsenten beschenkt, ging’s am Abend nach Hause.

Wer auch so mal gerne beim Schachclub reinschnuppern möchte, ist immer freitags ab 18 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus (linker Eingang) herzlich willkommen. zg