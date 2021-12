Abermals ganz vorne

Ketsch. Mit 16 Teilnehmern war die Schnellschachmeisterschaft 2021 des Schachclubs sehr gut besucht. Nach sieben spannenden Runden konnte Martin Schrepp seinen im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich verteidigen. Am Ende des Turniers hatte er sechs Punkte auf seinem Konto.

Allerdings musste er in Runde fünf eine Niederlage gegen Marcel Herm hinnehmen, der dadurch mit Schrepp gleichziehen konnte. In der sechsten Runde leistete sich Herm noch einen Ausrutscher und machte so den Weg zum Turniersieg für Martin Schrepp frei. Marcel Herm erreichte 5,5 Punkte und holte sich die Vizemeisterschaft, ebenso 5,5 Punkte hatte Florian Schrepp, der jedoch die etwas schlechtere Zweitwertung hatte und sich mit Platz drei begnügen musste. Auf Rang vier landete mit fünf Punkten Yasin Öztürk.

Die Überraschung des Turniers war Lukas Siegel, der mit einer starken Leistung vier Punkte eroberte und sich punktgleich mit Heinz Sessler Platz fünf sicherte. Philipp Wadlinger hatte ebenfalls vier Punkte auf seinem Konto, musste aber wegen der schlechteren Zweitwertung mit Platz sieben Vorlieb nehmen. Bei der Siegerehrung überreichte Vorsitzender Karl-Heinz Schleich jedem Teilnehmer ein schönes Präsent.

Im neuen Jahr geht’s weiter

Bedingt durch die Feiertage treffen sich die Schachspieler erst wieder im neuen Jahr. Am Freitag, 7. Januar, stehen Nachholpartien auf dem Programm. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

