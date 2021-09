Eine Ketscher Landmarke fällt: Am heutigen Donnerstag starten die Abrissarbeiten für die markante Tabakscheune hinter der Alten Schule. Bereits am gestrigen Mittwoch, dem ersten Tag im September, wurden letzte Vorbereitungen getroffen, denn bekanntlich darf der Abriss aus Artenschutzgründen ausschließlich in diesem Monat stattfinden. Das notwendige Baugerüst und zahlreiche Voruntersuchungen

...