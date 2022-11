Abseits des wüsten Staates

Geht es Ihnen auch so, dass wegen der Fußball-WM im wüsten Staat Katar zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen!? Einerseits ist es das Interesse am Sport, das reizt und einen mitfiebern lässt, wenngleich die Jahreszeit für solch ein mediales Großereignis gewöhnungsbedürftig ist, andererseits stehen dem Menschenrechtsverletzungen, fehlende Toleranz, sklavische Bedingungen für Gastarbeiter, verbreitete Korruption im Emirat gegenüber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spagat zwischen Sport und Politik bleibt spürbar. Ein Freund von mir, ein angenehmer Zeitgenosse und seit Urzeiten Fan des FC Bayern, hat sich bei allen Widersprüchen dazu entschlossen, ein privates „WM-Studio trotz Katar“ in seiner Altbauwohnung einzurichten. Ihm geht es primär darum, die DFB-Kicker zu unterstützen. Also steigt das „Endspiel“ gegen Spanien mit Tapas, Tortillas, Jamón Serrano, Manchego, eingelegten Oliven, angebratenen Auberginen und Zucchini. Die Nullalkoholtoleranz der Katari wird aufgehoben.

Kommentarbild Joachim (Jogi) Klaehn. SZ-Bild © siehe Bildtext

Leute, es ist ein richtig netter Abend mit Fans, Frauen, Männern und größeren Kindern geworden. Lustig, unterhaltsam, gesellig, ungezwungen. Es wird gefrotzelt – wie immer. Und nach dem 0:1 von Álvaro Morata wird geflucht und gemotzt – über das deutsche Team, den Bundestrainer, den DFB und die Fifa-Granden. Der Hammer von Niclas Füllkrug rettet die Elf. Reicht’s gegen Costa Rica? Wenn ja, dann geht’s mit den privaten Treffen weiter. Wenn nein? Dann ernten Flick, Neuendorf und Co. wüste Beschimpfungen. Und mit der WM und dem „Studio“ ist es aus und vorbei. Schade eigentlich.