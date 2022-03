Acht Teams im Wettstreit

Ketsch. „Die Idee kam von den Kleinen, wir haben sie lediglich aufgegriffen und wollen sie am kommenden Samstag, 12. März, umsetzen“, sagt Dominik Burkert, Sportwart der Bambini bis E-Jugend und Cheftrainer der F-Junioren bei der Spvgg 06. Denn „Wäre es nicht prima beim Fußballspielen nicht nur Spaß zu haben, sondern auch noch etwas Gutes dabei zu tun?“ – so fragten die Nachwuchskicker ihre Betreuer am Rande eines Trainings. Schließlich fühlten sich Groß und Klein machtlos angesichts der Kriegsgräuel, aber mit Sport lasse sich wenigstens etwas für die ukrainischen Kinder tun, die in besonders leiden.

Die F-Trainer konnten sich dem Ansinnen nicht erwehren und machten sich umgehend an die Arbeit. Dank guter Kontakte zu anderen Vereinen waren schnell die Zusagen des SV Sandhausen, des SC 08 Reilingen und des TSV Neckarau eingeholt. Auch der SV Waldhof fand die Planung toll, hatte aber für diesen Termin ein Spiel gegen Makkabi Frankfurt angesetzt. Kurzerhand wurde dies in den Ketscher Spieltag eingebaut, sodass zusammen mit dem VfB Gartenstadt nun acht Teams zur Benefizaktion antreten.

Bürgermeister erster Spender

Los geht es im Waldstadion ab 11 Uhr (bis etwa 13.30 Uhr). „Wir werden für das leibliche Wohl sorgen und eine Spendenkasse aufstellen“, verspricht Dominik Burkert, „und einen ersten Spender haben wir auch schon. Bürgermeister Jürgen Kappenstein ist von dem Unterfangen so angetan, dass er bereits im Vorfeld eine Spende zugesagt hat“. Derweil haben die E-Junioren 1 und 4 sowie ein Pendant aus Oftersheim auf Initiative von Trainer Daniele Carpentieri 130 Euro an die Kinder in der Ukraine gespendet. wk

