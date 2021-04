Ketsch. Mit „Afterwork“ verbinden viele eher einen Absacker mit Kollegen in einer Kneipe. „Afterwork“ kann aber auch bedeuten: Zeit für mich nehmen, meditieren, die Stille suchen – und das Gebet. Die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian bietet am Donnerstag, 15. April, um 18.30 Uhr, ein solche besondere Auszeit vom Alltag an – und zwar in Form eines virtuellen Gottesdienstes.

An der Schnittstelle zwischen Arbeit und Feierabend eine kurze Pause einzulegen um Ruhe zu finden, Gedanken zu sortieren, manches im Beruflichen und Privaten neu zu verstehen und zu entdecken, das ist Ziel dieser Reihe. Zeit ist für viele das wertvollste Gut. Sich damit selbst zu beschenken, eröffnet neue Perspektiven. „Afterwork – Zeit für mich“ wird als Zoom-Meeting angeboten: https://us02web.zoom.us/j/85691441658. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gibt im Gottesdienst Lieder zum Mitsingen. zg