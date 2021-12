Aktion in Ketsch versorgt bedürftige Menschen

Ketsch. Neugierig betrachten die Kinder im Johanneskindergarten den schön geschmückten und glitzernden Weihnachtsbaum im Turnraum. „Unzählige bunte Tüten stehen unter dem Baum und jeden Tag kamen neue hinzu“, bekräftigt Andrea Winkler, die Leiterin des Johanneskindergartens gerührt. Überall werden schon kleine Basteleien gefertigt, denn selbst die Jüngsten denken an ihre Lieben und möchten diese an Weihnachten mit einem kleinen Geschenk überraschen.

„Doch was machen die Menschen ohne Zuhause an Weihnachten?“ – Diese Frage stellen die Vorschulkinder im Johanneskindergarten nicht selten den Erzieherinnen. Wenn in der Einrichtung die ruhige und heimelige Zeit des Jahres beginnt, wenn Kerzen angezündet werden und es nach Lebkuchen und Orangen duftet, dann wissen schon die Jüngsten, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht.

Eine ganze Menge Weihnachtstüten kamen bei der Spendenaktion im Johanneskindergarten zusammen © Scholl

„Im Kindergarten gibt es seit Jahren die Aktion ‚Wärme kann man teilen’. Da haben die Eltern mit ihren Kindern Plätzchen gebacken, die dann beim Obdachlosenfrühstück verteilt wurden“, erklärt die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Konietzny (kleines Bild) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Da dies aktuell aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen in der Pandemie nicht erlaubt sei, habe der Johanneskindergarten im letzten Jahr erstmals, und in diesem Jahr wieder, die Eltern dazu aufgerufen, Weihnachtstüten mit Spenden zu packen, die dann an Obdachlose und Bedürftige über den Verein „Die Brücke“ verteilt werden. „Abgepacktes Gebäck, Schokolade, Artikel des Hygienebedarf oder Ähnliches durften in die Weihnachtstüten und die Eltern der Johanneskinder haben sich gerne an der Aktion beteiligt. Die Resonanz war riesig und es kamen binnen weniger Wochen rund 100 liebevoll verpackte Geschenktüten zusammen“, freut sich die Mutter, die selbst zwei Kinder in der Einrichtung in der Hildastraße hat.

Altersgerecht erklären

„Gerade die persönliche Ansprache durch den Kindergarten mittels eines Briefes und das Wissen, wohin die Spende geht und dass diese persönlich übergeben wird, macht es den Eltern leicht zu helfen. Viele möchten etwas geben und wissen genau, was und wofür. Außerdem kommen die Eltern so ins Gespräch mit ihren Kindern, die dann erfahren, warum es Menschen gibt, denen es nicht gut geht, warum dies so ist und wie man ihnen helfen kann. Meine Tochter beispielsweise sah neulich einen Obdachlosen in der Stadt und hat sich zunächst etwas gefürchtet. Nun kam ich aufgrund der Spendenaktion mit ihr auf das Thema und konnte ihr altersgerecht erklären, warum Menschen auf der Straße leben“, führt die 34-Jährige weiter aus.

Große Hemmschwelle

Erzieherin Karin Sommer-Groß wird die Geschenktüten in dieser Woche wieder an Margrit Jäger in die Wärmestube nach Schwetzingen bringen, die sich dort um die Weiterverteilung der Spenden bis an Heiligabend kümmert. Für Obdachlose oder Bedürftige sei es etwas ganz Besonderes, wenn sie durch diese Gaben erfahren, dass jemand an sie denkt und sie nicht vergessen werden. Die Hemmschwelle allerdings, Hilfe anzunehmen, sei bei vielen dennoch groß. „Margrit Jäger, die sich seit Jahren ehrenamtlich für den Verein Brücke engagiert, wird sich sicher wieder sehr freuen, dass die Eltern der Johanneskinder ein großes Herz zeigten und so viele Weihnachtstüten gepackt wurden“, ergänzt Karin Sommer-Groß.

Ein Kindergartenkind, so ergänzte Andrea Konietzny, stellte aufgrund der Aktion eine berechtigte Frage: „Und wer schenkt den Menschen etwas, wenn sie Geburtstag haben oder sonst im Jahr?“ Vielleicht sei dies nun der Anstoß für weitere Spendenaktionen, denn Helfen sei zu jeder Zeit eine gute Idee.