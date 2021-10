Aktionsgruppe weist auf große Risiken hin

Ketsch. „Weitverbreitet aber hochgefährlich ist das Hantieren und Telefonieren mit dem Smartphone während der Fahrt“, bilanzieren die Mitglieder der lokalen Agenda. Obwohl innerorts die Geschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzt ist, werde im Ort die Aufmerksamkeit der Fahrer besonders gefordert. Enge Fahrbahnen und schlechte Sicht an Kreuzungen aufgrund vieler geparkter Autos, andere Fahrzeuge, Fahrradfahrer oder Fußgänger – „alles will beobachtet werden“, heißt es in einer Presseerklärung. Eine Sekunde Unaufmerksamkeit, weil der Blick auf das Display des Smartphones gehe oder man sich auf einen Gesprächspartner am Telefon konzentrieren muss, bedeute bei Tempo 30 über 8,30 Meter Blindflug, rechnen die Verantwortlichen der Aktion „Ketsch fährt fair“ vor. Das seien zwei Fahrzeuglängen. „Da ist man damit bereits an einer Einmündung vorbeigefahren und hat einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen.“

Zusätzlich werde das Telefon manchmal auch einfach nur in der Hand gehalten – diese Hand fehle dann beim Bedienen des Fahrzeugs. Schalten werde so zum Kunststück. Auf Blinken werde meist ganz verzichtet, heißt die Kritik. Es sei ein äußerst unfaires Verhalten, denn dann müssten andere Verkehrsteilnehmer durch erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme die Bequemlichkeit der anderen ausgleichen.

Auch Radler sind betroffen.

In die gleiche Kategorie gehörten extrem langsames Fahren, verzögertes Losfahren an Kreuzungen oder Fahren zu weit in der Straßenmitte, weil man abgelenkt sei. „Da ist es besser und fair an einer geeigneten Stelle anzuhalten, um dann die Nachrichten zu checken oder bei nächster Gelegenheit zurückzurufen. Denn eine Autofahrt in Ketsch dauert durchschnittlich nur fünf Minuten. So viel Zeit muss sein.“

Auch Fahrradfahrer seien betroffen. So sehe man immer wieder meist jugendliche Fahrradfahrer freihändig fahren, Smartphone in einer Hand, mit der zweiten Hand wird getippt, den Blick aufs Smartphone gerichtet.

Das Telefonieren mit dem Handy am Ohr sowie die Nutzung anderer Gerätefunktionen ist für Auto- und Fahrradfahrer laut Straßenverkehrsordnung verboten, betont die Aktionsgruppe. Es drohten für Autofahrer mindestens 100 Euro Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg. Das Telefonieren mit Geräten, die fest eingebaut sind oder sich in einer Halterung befinden und eine Freisprecheinrichtung besitzen sei nur erlaubt, wenn es die Verkehrssituation zulasse. zg