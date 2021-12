Aktionstag geplant

Ketsch. Der letzte Vereinsstammtisch in diesem Jahr fand wegen der Corona-Pandemie online statt. „Es waren Vertreter der Tanzfreunde, des Tennisclubs, der TSG und erstmalig Karl-Heinz Schleich vom Schachclub mit dabei“, berichtet TSG-Pressesprecherin Petra Meyer. Hauptthema sei das geplante Gemeinschaftsprojekt mit der IG Ketscher Vereine gewesen, woran sich am Folgetag ein Gespräch mit Jürgen Kugler von der IG, Günther Klefenz von den Tanzfreunden und Petra Meyer anschloss.

„Die IG Ketscher Vereine und der Vereinsstammtisch gehen nun in die weitere Planung für einen Aktionstag am 19. März“, informiert Petra Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung. An diesem Tag sollen alle Ketscher Vereine, Institutionen und Gremien in und vor der Rheinhalle Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen und zu präsentieren. Ziel sei es dabei, die soziale, kulturelle und sportliche Vielfalt in der Enderlegemeinde zu zeigen. Nicht zuletzt für Zugezogene sei dies eine Gelegenheit, sich einen Überblick über die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu verschaffen. „Ketsch hat knapp 100 verschiedene Vereine, Institutionen und Gremien. Ob im sportlichen, sozialen oder kulturellen Bereich – das Angebot ist riesig. Oft sind vielen nur die großen Vereine bekannt, aber es gibt zahlreiche kleine Gruppierungen, die tolle Hobbys oder Interessen pflegen und bei denen, wie auch bei den größeren Vereinen, neue Mitglieder willkommen sind“, so Meyer.

Bei der Gemeindeverwaltung stieß die Idee eines Aktionstages, den es bislang nicht gibt, auf große Zustimmung. Immerhin sei ein umfangreiches und vielfältiges Vereinsleben etwas, was eine Gemeinde zusätzlich attraktiv mache. So sagte Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer in Abstimmung mit dem Bürgermeister und anderen Stellen die kostenlose Verfügbarkeit der Rheinhalle, der Rheinhallengaststätte und des Vorplatzes der Rheinhalle bereits zu.

Briefe an potenzielle Teilnehmer

„Wo kann man sonst so schnell einen Überblick gewinnen und mit Vereinsvertretern ins Gespräch kommen? Im nächsten Schritt werden nun alle möglichen teilnehmenden Vereine und Institutionen noch vor Weihnachten angeschrieben, um zu sondieren, wer bei diesem Aktionstag in welcher Form dabei sein möchte. Von Mitmachprogrammen über Infostände bis hin zu Vorführungen ist alles möglich. Auch ein Abendprogramm wäre vielleicht eine Idee, noch ist alles offen und flexibel“, ergänzt Meyer.

Nun wünsche man sich, dass bis Ende Januar feststehe, wer beim Aktionstag mitwirken kann und möchte. Ein Interesse der Vereine und Institutionen müsste aus Sicht der IG und des Vereinsstammtisches gegeben sein, habe die Pandemie an vielen Stellen doch dazu geführt, dass Mitglieder verloren wurden und selten Gelegenheit war, neue Mitglieder zu gewinnen. „Wir steigen in die Planung ein, immer mit Blick auf die Pandemie. Sollte der Märztermin nicht möglich sein, dann wird das Projekt Aktionstag verschoben. Wer als möglicher Teilnehmer im Vorfeld, bevor die Anschreiben in den nächsten Tagen versendet werden, schon Fragen habe, können sich gerne an Petra Meyer oder Jürgen Kugler wenden. csc