Alltagsstress vergessen

Ketsch. Die katholische Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch und die evangelische Kirchengemeinde Ketsch laden in dieser Woche zum nächsten „After-Work – Zeit für dich“-Treffen ein. Beginn ist am Mittwoch, 20. Juli, um 18.30 Uhr im Pfarrgarten hinter der Kirche St. Sebastian.

„Das ökumenische Angebot richtet sich an Menschen aller Generationen, die im Alltag einen Moment des Innehaltens und der Ruhe suchen. In den Impulstexten und Liedern geht es diesmal um das Thema Kontraste“, laden die Organisatoren ein. Die Lieder werden von Mitgliedern der Kirchenband „Konfrontation“ gespielt – die Teilnehmer sind zum Mitsingen eingeladen. Im Anschluss an das Treffen besteht die Möglichkeit, bei Getränken und etwas zum Knabbern noch etwas zu verweilen. zg