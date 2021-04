Als Detektiv unterwegs

Hallo Kinder! Seid ihr auch so gerne im Wald unterwegs mit euren Eltern? Dort kann man viele interessante Dinge beobachten. Zum Beispiel Waldtiere wie Käfer, die über den Weg krabbeln oder verschiedene Vogelarten, die man tatsächlich am Gesang unterscheiden kann. Auch sportlich kann man sich im Wald betätigen. Sicher habt ihr schon mal probiert, auf Baumstämmen, die am Wegrand liegen, zu laufen und das Gleichgewicht zu halten. Auf den Baumstämmen sind oft mit Farbe Zeichen, Buchstaben und Zahlen als Markierung angebracht. Als unsere Reporterin mit dem Revierförster von Ketsch über die Rheininsel ging, hat er ihr genau erklärt, was diese Zeichen bedeuten. So ist ein „H“ an einem Baum zum Beispiel ein sogenannter Habitatbaum, der nicht gefällt werden darf, weil in ihm möglicherweise eine Bruthöhle ist oder vielleicht ein besonderer Pilz oder eine seltene Pflanze an seinem Stamm wächst. Wenn ihr mögt, dann schaut doch vom Wegrand aus beim nächsten Spaziergang mal, ob ihr einen solchen Baum entdeckt und vielleicht könnt ihr sogar erkennen, warum dieser Baum etwas Besonderes ist. So kann man im Wald auch ein wenig Detektiv spielen.

