Altpapier abgeben

Ketsch. Gelegenheit zur Abgabe von Altpapier ist am Samstag, 10. Juli, von 9 bis 13 Uhr, wenn die Pfadfinder Don Bosco den Container im Bauhof ehrenamtlich betreuen. Sauberes Altpapier und Karton (keine Verbundmaterialien) können an anderen Tagen nicht angenommen werden – also beispielsweise nicht am Samstag, 26. Juni – und es dürfen auch keine Materialien neben dem Container abgelegt werden, darauf weisen die Pfadfinder hin.

Anlieferer werden gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die ehrenamtlichen Helfer laden das Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter solle eingehalten werden.

Nur noch einmal im Monat

Sammelbehälter sollten nicht zu schwer sein und Kartons möglichst flach angeliefert werden. Seit über zehn Jahren nehmen die Pfadfinder und der Verein Sonnenernte am Container im Bauhof Papier zur Wiederverwertung an. Zuerst erfolgte dies wöchentlich, ab 2013 konnte es nur noch am zweiten und vierten Samstag eines Monats erfolgen und für den Rest des Jahres ist es nur der zweite Samstag im Monat. zg