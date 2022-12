Altpapier abgeben

Ketsch. Recyclingpapier schont Wälder und stärkt den Klimaschutz – am Samstag, 10. Dezember, besteht in der Zeit von 9 bis 13 Uhr die Gelegenheit zur Abgabe von sauberem Altpapier und Karton (keine Verbundmaterialien), wobei die Mitglieder des Vereins Sonnenernte und von Bündnis 90/Die Grünen ehrenamtlich den Container im Bauhof Ketsch betreuen. Weitere Termine sind die Samstage, 14. Januar und 11. Februar – also weiterhin nur noch jeden zweiten Samstag im Monat, wie die Ehrenamtlichen mitteilen. An ande- ren Tagen dürfen kein Papier oder gar Fremdmaterialien eingeworfen oder abgelegt werden. Grundsätzlich können keine Mischmaterialien wie etwa Tetrapack-Kartons und auch keine Kunststoffe (Folien) an- genommen werden, heißt es. zg

