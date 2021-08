Altpapier am Container abgeben

Ketsch. Gelegenheit zur Abgabe von sauberem Altpapier und Karton (keine Verbundmaterialien) besteht am Samstag, 14. August, von 9 bis 13 Uhr, wobei Mitglieder des Vereins Sonnenernte und der Lokalen Agenda 21 ehrenamtlich den Container im Bauhof betreuen.

Anlieferer werden gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die ehrenamtlichen Helfer laden das angelieferte Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen muss zwingend eingehalten werden. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, falls die Ablieferung des Altpapiers etwas länger als üblich dauern sollte.

Weitere Termine für die Altpapierannahme sind die Samstage am 11. September (Pfadfinder Don Bosco) und 9. Oktober (Sonnenernte). Es wird nur noch jeden zweiten Samstag im Monat (also einmal monatlich) gesammelt. An anderen Tagen dürfen kein Papier oder gar Fremdmaterialien eingeworfen oder abgelegt werden. zg