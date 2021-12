Altpapier im Bauhof abgeben

Ketsch. Gelegenheit zur Abgabe von Altpapier und Karton (keine Verbundmaterialien) besteht am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, wenn die Mitglieder des Vereins Sonnenernte und von Bündnis 90/Die Grünen ehrenamtlich den Container im Bauhof Ketsch betreuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlieferer werden wegen der erhöhten Neuinfektionen gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die ehrenamtlichen Helfer laden das angelieferte Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen muss zwingend eingehalten werden. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, falls die Ablieferung des Altpapiers etwas länger als üblich dauern sollte.

Weitere Anliefertermine sind am Samstag, 15. Januar (das ist ausnahmsweise der dritte Samstag im Monat, weil am zweiten Samstag der Bauhof geschlossen ist, Pfadfinder Don Bosco), und am 12. Februar (Verein Sonnenernte). Wie auch in den Nachbarkommunen ist nur noch einmal im Monat, jeden zweiten Samstag im Monat Sammeltermin. An anderen Tagen dürfen kein Papier oder gar Fremdmaterialien eingeworfen oder abgelegt werden, teilen die ehrenamtlichen Helfer mit.

Für hohen Verwertungsgrad

Grundsätzlich können keine Mischmaterialien wie beispielsweise Tetrapack-Kartons und auch keine Kunststoffe (Folien) angenommen werden. Durch das sortenreine Sammeln wird der Verwertungsgrad des Altpapiers erhöht und auch das Herstellen von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ermöglicht – es wird darum gebetebm beim Einkauf etwa von Schulheften, Briefumschlägen und dergleichen darauf zu achten. Dies vermeide CO2-Emissionen und verbrauche deutlich weniger Ressourcen als Frischfaserpapier. Bisher seien bereits über 800 Tonnen Altpapier und Karton gesammelt worden, wodurch umgerechnet ein kleines Wäldchen von einer Größe mit über 750 mal 750 Metern erhalten werden konnte. Zur Entlastung der ehrenamtlichen Helfer wird darum gebeten, die Sammelbehälter nicht zu schwer zu packen und Kartons möglichst bereits zu Hause flach zu falten. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2