Altpapier im Bauhof abgeben

Ketsch. Bei der Altpapiersammlung im Bauhof werden die ehrenamtlichen Helfer auch im neuen Jahr das angelieferte Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum ausladen. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen müsse zwingend eingehalten werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, falls die Ablieferung etwas länger als üblich dauern sollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die nächsten Termine sind am Samstag, 15. Januar (Bauhof am zweiten Januar-Samstag geschlossen), wenn die Pfadfinder Don Bosco vor Ort sind, sowie Samstag, 12. Februar – dann nimmt der Verein Sonnenernte sauberes Altpapier und gefaltete Kartons an. zg