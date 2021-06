Am Ketscher Anglersee darf nur mit Schein geangelt werden

Ketsch. Knapp über eine Million Menschen über 14 Jahren gehen schätzungsweise in Deutschland häufiger in der Freizeit angeln oder fischen, teilt das größte deutsche Versicherungsunternehmen in Familienbesitz Arag mit. Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt: Dieses Hobby hat viele Fans. Und daher sogar einen eigenen Gedenktag – den Geh-Angeln-Tag. Er findet jedes Jahr am 18. Juni statt.

An diesem Tag wird dazu aufgerufen, mal wieder die Schnur auszuwerfen. Doch so ganz spontan ist das hier gar nicht möglich. Es gibt einige Dinge zu beachten, bevor man die Angelleine auswerfen kann.

Prüfung erforderlich

Um indes hierzulande legal zu fischen, muss man zunächst einen Fischereischein erwerben – auch geläufig unter dem Namen „Angelschein“. Um ihn zu bekommen, muss man eine Prüfung ablegen. Experten raten dazu, vor der Fischerprüfung einen Vorbereitungskurs zu absolvieren. Die theoretische Fischerprüfung beinhaltet nämlich eine ganze Reihe von Fragen – von der Fisch- und Gewässerkunde über Angelmethoden bis hin zur Behandlung gefangener Fische und den geltenden Rechtsvorschriften. Solche Vorbereitungskurse bieten viele Fischereiverbände und Angelvereine an – wie beispielsweise der hiesige Angelsportverein 1928.

Und bevor man die Angelrute endlich auswerfen kann, benötigt man zusätzlich eine Fischereierlaubnis oder auch Angelkarte. Die bekommt der Hobbyangler vom Besitzer oder Pächter des jeweiligen Gewässers beziehungsweise im lokalen Angelladen. Ganz individuell kann es sich um eine Tageskarte, eine Saisonkarte oder eine Jahreskarte handeln. Der Preis variiert je nach Bundesland und Fischbestand des jeweiligen Gewässers, liegt bei einer Tageskarte aber in der Regel zwischen 10 und 20 Euro. Es gibt aber auch Gewässer, die ausschließlich Mitgliedern von Angelvereinen vorbehalten sind.

Wer ohne Fischereischein angelt, begeht Fischwilderei, wenn er seine Angel in ein staatliches Gewässer hält. Wer im privaten Teich „schwarz angelt“, riskiert sogar eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Geldstrafen liegen zwischen 120 Euro und 1 000 Euro, im Wiederholungsfalle auch sehr viel höher.

Am Ketscher Anglersee kontrollierten die vereinseigenen Fischerei-aufseher des ASV 1928 gelegentlich, ob die Angler vor Ort alle erforderlichen Papiere hätten. „In den vergangenen Jahren hatten wir keine Anzeige zu machen wegen Schwarzangeln“, sagt Günter Perner, Vorsitzender des ASV 1928.

Hohe Dunkelziffer

Das sehe bei der Pachtgemeinschaft Kurpfalz (PG), für die Lothar Ney und seine Mitstreiter des ASV Frühauf Mannheim-Rheinau Fischrettung betreiben, schon anders aus. Es gebe eine große Dunkelziffer an Schwarzanglern entlang des Rheins, sagt der 63-Jährige, der mit seinen Mitgliedern diverse Reusen oder Stehangeln entschärfte. „Wir brauchen mehr junge, gut ausgebildete Leute, die vermehrt mit der Polizei unterwegs sind, finde ich“, sagt Ney über die Aufgabe der Fischereiaufsicht im PG-Gebiet von Reilingen bis Kirschgartshausen.

