An Erfolg anknüpfen

Ketsch. Die Tanzfreunde (TFK) starten in die neue Linedance-Turniersaison. Den Auftakt macht die „Tulip Challenge“ in Amsterdam. Am Wochenende vom 11. bis 13. März sind die (TFK) mit Nicole Klein und ihrer Trainerin Sabine Backfisch live mit am Start. 2021 hatte Nicole Klein in ihrem ersten Turnier für die Tanzfreunde bei der deutschen Meisterschaft des BfCW in Meiningen, im Bereich „Social division“ den ersten Platz belegt.

Es soll wieder einen Livestream geben, wo alle Mitglieder mitfiebern, Daumen drücken, zu Hause an den Workshops mitmachen oder einfach nur den Tänzern und Tänzerinnen zuschauen können. zg

Info: Weitere Infos unter www.tanzfreunde-ketsch.de

