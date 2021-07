Angler suchen ihren neuen König

Ketsch. Der Angelsportverein ASV 1928 lädt seine Mitglieder am Sonntag, 1. August, zum traditionsreichen Königsangeln am Anglersee ein. Anmeldungen sind noch bis diesen Mittwoch, 28. Juli, 15 Uhr möglich, per E-Mail an sportwart@asv-ketsch.de oder bei Peter Hambsch, Telefon 0170/161 68 62. Dabei müssen Name, Vorname, Gruppe, Adresse und Telefonnummer angegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Platzverlosung erfolgt dann am 1. August morgens um 5 Uhr am Fischerheim. Geangelt wird von 6 bis 10 Uhr. Dabei werden am Angelplatz belegte Brötchen und kühle Getränke durch die Anglerjugend angeboten. Das Wiegen erfolgt von 10 bis 11 Uhr, wobei der Fang für den Eigenbedarf bestimmt ist. Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung der Landesregierung durchgeführt, betont der ASV.

Mit der Ermittlung des Fischerkönigs startet auch die heiße Phase für das Backfischfest, das wegen Corona in diesem Jahr erst vom 17. bis 26. September stattfinden soll. wm/beju