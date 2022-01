„Angst um ,Omi Kran‘“: Warum sich Nick (13) und Leo (12) impfen lassen

Mit dem Piks in den Oberarm in der Stadthalle Hockenheim an diesem nasskalten Abend ist das Familienthema Corona-Impfung ja oder nein erledigt: Nick (13) und Leo (12) haben ihre erste Biontech-Dosis bekommen, in 21 Tagen gibt es die nächste. Die Söhne des Schreibers dieser Zeilen haben die Entscheidung getroffen, sie wurden nicht ausdrücklich dazu gedrängt. Irgendwie machte sich Erleichterung

...