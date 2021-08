Angstgegner im Finale besiegt

Ketsch. Ein souveräner 2,5:1,5-Sieg gelang dem Pokalteam des Schachclubs im Bezirksfinale gegen den Angstgegner Chaos Mannheim. Mit diesem Erfolg konnte das junge Team um Routinier Martin Schrepp erstmals in der langen Vereinsgeschichte den Pokal nach Ketsch holen. Die Mannschaft war auf den Punkt in Topform und lies dem erfahrenen Gastgeber aus der Quadratestadt keine Chance.

Am Brett vier zeigte Ersatzspieler Philipp Wadlinger gegen seinen Gegner keinerlei Respekt und konnte durch kluges Spiel in der Eröffnung schnell den ersten Punkt für Ketsch erobern. Marcel Herm an Brett eins hatte überraschenderweise mit seinem routinierten Gegenüber keine Mühe und holte recht schnell den zweiten Sieg. Yasin Öztürk sicherte sich den wichtigen halben Punkt zum Gesamtsieg.

Am Freitag, 6. August, findet die erste Runde des Chess-960-Turniers beim Schachclub statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg