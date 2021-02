Ketsch. Es gibt so viel zu entdecken in unserer unmittelbaren Umgebung – das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch hat sich markante Punkte ausgesucht, die es sich lohnt anzusteuern, dort innezuhalten und mit einem Impuls Dinge neu in den Blick zu nehmen. Die Gemeinde lädt ein, bei Spaziergängen, Fahrradfahrten, Auszeiten im Homeoffice Atem zu holen und neu Kraft zu schöpfen. Die kleinen Impulse und Auszeiten sollen dazu Anregung geben. „Vielleicht kommen Sie einfach daran vorbei, vielleicht nutzen Sie sie auch als Ausgangs- oder Endpunkt Ihrer Zeit draußen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu jedem Fastensonntag veröffentlicht das Team mindestens zwei Anhaltepunkte. Man finde sie ausgedruckt in den Kirchen, auf der Homepage oder als QR-Code an Ort und Stelle. Wer sie zugeschickt haben möchte, schreibt an s.gaademuer@kath-bruehl-ketsch.de oder ruft 06202/7 60 18 43 an. zg