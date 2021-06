Ketsch. Am Donnerstag, 17. Juni, findet um 20 Uhr im Zelt auf dem Beachplatz die Jahresversammlung (Männer und männliche Jugend) statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Berichte über die derzeitige Lage, Vorschau auf die Saison sowie Neuwahlen der Abteilungsleitungen. Um Anmeldungen bis Dienstag, 15. Juni, per E-Mail an konrad.kemptner@tsg-ketsch.de wird gebeten. Behördliche Anweisungen wie Maskenpflicht und Abstand müssen unbedingt eingehalten werden.

AdUnit urban-intext1