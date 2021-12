Anmeldung bei den Pfarrämtern

Ketsch. Die Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste kann ab sofort telefonisch über die Pfarrämter sowie per E-Mail erfolgen. Platzkarten werden keine ausgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Familiengottesdienste an Heiligabend wird gebeten, dass sich pro Familie maximal zwei erwachsene Begleitpersonen anmelden. Die Anmeldung zum ökumenischen Familiengottesdienst am Freitag, 24. Dezember, um 14.30 Uhr in St. Sebastian erfolgt ausschließlich über das evangelische Pfarrbüro, Telefon 06202/6 12 24. Das katholische Pfarrbüro Brühl ist unter Telefon 06202/7 60 18 20, E-Mail Pfarramt.bruehl@kath-bruehl-ketsch.de, das katholische Pfarrbüro Ketsch unter Telefon 06202/7 60 18 40, E-Mail Pfarramt.ketsch@kath-bruehl-ketsch.de, zu erreichen. Für den Ordnerdienst werden Helfer gesucht – diese mögen sich ebenfalls in den Pfarrbüros melden. zg