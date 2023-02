Anmeldung für Klasse fünf

Ketsch. Die Anmeldung für die fünfte Klasse an der Neurott-Gemeinschaftsschule findet am Mittwoch, 8. März, und am Donnerstag, 9. März,

jeweils zwischen 14 und 17 Uhr statt. „Da wir unsere künftigen Fünftklässler kennenlernen möchten, vereinbaren wir mit jeder Familie einen persönlichen Termin. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch zur Terminvereinbarung im Sekretariat, Telefon 06202/85 93 40 an“, informiert die Neurottschule.

Für die Anmeldung werde Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung (Hinweis: Die Blätter sind mit einem Dreieck gekennzeichnet) benötigt, außerdem Geburtsurkunde oder Geburtsschein des Kindes im Original sowie der Nachweis über ausreichenden Impfschutz gegen Masern im Original (zum Beispiel durch Bestätigung der abgebenden Grundschule, Impfpass oder ärztliches Zeugnis). zg