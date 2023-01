Après-Ski mit Nachbarn

Ketsch. Rita Scholz hatte spontan die Idee, an einer Schneebar das nachbarschaftliche gute Verhältnis zu pflegen. Also machten sich ihr Mann Horst und Nachbar Sigfried Köhler am Samstag daran, im Kurvenbereich der Plankstadter Straße eine solche aufzubauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eine gute Stunde hat es schon gedauert“, sagt Horst Scholz über die Bauaktion, allein um die Schneemenge musste man sich am Wochenende noch keine Sorgen machen in Ketsch.

„Jeder sollte Glühwein und Gebäck mitbringen“, berichtet Rita Scholz. Bald kamen die Anrainer, hatten darüber hinaus Verpflegung im Gepäck, sodass es beim netten Plausch an nichts mangelte. Rund 22 Ketscher des Straßenzuges, die eh einmal im Jahr gemeinsam feiern, standen beisammen, wobei mit Discokugel und Après-Ski-Musik Winterurlaubsgefühle aufkommen konnten – zumal: Dem Wintersport hatte Horst Scholz beim Langlauf über die Rheininsel gefrönt. mab