Brühl/Ketsch. Nach den lustigen Faschingstagen beginnt an Aschermittwoch die Fastenzeit. Die katholische Kirchengemeinde lädt alle Kinder und ihre Eltern oder Großeltern zu einem Kindergottesdienst in die Kirche St. Sebastian in Ketsch ein. Der Gottesdienst findet am Mittwoch, 2. März, ab 17 Uhr statt.

Die Teilnehmer wollen zusammen singen, beten und sich auf diese besondere Zeit im Kirchenjahr einstimmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.