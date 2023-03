Ketsch. Asthma und Allergien sind das Thema, dem sich der Schwetzinger Arthur Filusch, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie, am Dienstag, 14. März, in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus in Ketsch widmet.

Der Hintergrund: Immer mehr Menschen haben eine Allergie – von Heuschnupfen über Sonnenallergie bis hin zur Hausstauballergie. Eine Allergie führt dabei nicht nur zu lästigen Symptomen wie Hautausschlag oder Juckreiz, sie kann auch zu allergischem Asthma bronchiale führen und manchmal sogar lebensbedrohlich sein.

Im Anschluss an den Vortrag des Arzt-Patienten-Forums in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) können Teilnehmer dem Referenten auch Fragen gestellt werden. Anmelden kann man sich bis Donnerstag, 9. März, bei der Volkshochschule unter Telefon 06202/2 09 50. zg