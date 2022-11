Atelier von Werner Ries in Ketsch: Eine Welt voller Heiterkeit und Ironie

Ketsch. Im Atelier von Werner Ries in Ketsch blicken einem unzählige Augen verschiedener Figuren und Fantasiegeschöpfe an und es herrscht eine sehr ruhige und anmutende Atmosphäre. Hier in der Werderstraße erweckt der Sozialpädagoge und Künstler seine Träume und Ideen zu Figuren, schreibt und inszeniert Stücke, fertigt Kulissen und schafft so eine ganz eigene Welt und einen besonderen Zugang zu gesellschaftlichen Themen und zu Literatur.

„1979 habe ich damals das Kindertheater Blinklichter gegründet und die Theaterarbeit hat mich von jeher fasziniert, doch auch der Musik bin ich sehr zugewandt und spiele Geige und Akkordeon bei Auftritten“, erklärt der Ketscher beim Besuch dieser Zeitung.

Passend zu jedem Stück entstehen fantasievolle Figuren und Aufbauten. © SCHOLL

Seine ganz große Leidenschaft sei allerdings das Fertigen von Figuren. „Alle meine Figuren fertige ich selbst aus Plastilin und Pappmaché. Die Gesichter werden bemalt und so entstehen echte Phantasiewesen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Möglichkeiten, diese später auf der Bühne zu bewegen und einzusetzen“, lässt der Künstler wissen. Manche Figuren sind nahezu menschengroß, andere wiederum sehr filligran und die Vielfalt ist beeindruckend.

In seiner neuesten Inszenierung, die am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr im Ketscher Central Kino Premiere feiert, nimmt sich Werner Ries den Galgenliedern an, die der Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern um 1900 schrieb und die als außergewöhnlich skurriler Sprachnonsens Grundlage für diese facettenreiche Figurentheatercollage bilden.

Atelier von Werner Ries in Ketsch: In Richtung Dadaismus

„Mich hat bei den Galgenliedern sofort die Vielfalt der beschriebenen Figuren fasziniert und auch die Intention von Morgenstern. Die Galgenlieder sind etwas sehr eigenes, aber wenn man sich auf diese Kunstform, die in Richtung Dadaismus geht, einlässt, kann dies sehr beeindruckend und einfach etwas ganz Außergewöhnliches sein“, führt Ries weiter aus. Ganze 60 seiner Figuren werden beim „Kabinett des Dr. Galgenganz“ zum Einsatz kommen und alle werden von Ries selbst in den von ihm erstellten Kulissen mit viel Körpereinsatz bewegt und arrangiert. Allein die Figuren in der richtigen Abfolge auf und hinter der Bühne zu plazieren, mutet für einen Außensthenden schon fast als eigenes Kunstwerk an, denn zu lange Pausen sind nicht möglich, müsse die Theatercollage doch „im Fluss“ bleiben. „Etwa 25 kurze Gedichte umfasst das Stück und Raimund Becker wird das Bühnenlicht designen“, lässt er wissen. Sprechen wird Werner Ries allerdings nicht selbst auf der Bühne, denn hierfür konnte er mit Hartmut Höfele einen langjährigen Weggefährten und echten Profi für diese Aufgabe gewinnen. „Das Stück enthält jede Menge Sprachspielereien und es ist meine Intention, den Zuschauern mit meinen Figuren Lust auf dieses Nonsensexperiment zu machen und ihnen somit einen anderen Zugang zu Literatur zu eröffnen“, betont er. Dem Central Kino ist Ries schon sehr lange verbunden und war in vergangenen Formaten wie die Kleinkunstreihe „Ketsch up“ oder auch bei den „Sunday Movies“ ehrenamtlich involviert.

Sehr viele Details verbergen sich in den Figuren – für das „Kabinett des Dr. Galgen-ganz“ sind allein 60 im Einsatz. © SCHOLL

„Das Kino bietet die perfekte Kulisse und es ist ein echter Glücksfall, dass wir hier in der Enderlegemeinde ein solches Lichtspielhaus haben. Ich freue mich nun sehr auf die Möglichkeit, ,das Kabinett des Dr. Galgenganz’ dem Publikum zu präsentieren. Die Galgenpoesie von Christian Morgenstern ist etwas ganz Außergewönliches und entführt in eine Welt voller Heiterkeit und Ironie“, bekräftigt Werner Ries. Weitere Informationen zu dem Stück und dem Künstler gibt es unter www.arttours-theater.de.

Karten für den 18. November um 19.30 Uhr gibt es unter www.central-ketsch.de oder direkt im Kino.