Ketsch. Man bezeichnete es als Start eines neuen Medienzeitalters, als am 22. Dezember 1920 die erste Radiosendung in Deutschland übertragen wurde. Vom Funkerberg in Königs Wusterhausen in Brandenburg wurde erstmals ein Weihnachtskonzert übertragen. Seit diesen frühen Jahren hat sich die Radiowelt immens verändert, neue Techniken und Methoden haben die Abläufe in den Studios immer wieder verändert.

In der Enderlegemeinde lebt seit 2004 Christina Rieger mit ihrem Mann und ihrem Sohn. 1987 startete die aus St. Leon stammende 54-Jährige damals ihre Ausbildung an der Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg. „Das ganze Thema um diese Art der Technik hat mich schon immer fasziniert. Herauszufinden, welche Knöpfe man drehen muss, damit etwas gut klingt, fand ich schon als Hobbymusikerin sehr spannend, denn damals spielte ich noch Keyboard in einer Schulband. Ein Klassenkamerad brachte in der 7. oder 8. Klasse eine Broschüre mit in die Schule, in welcher der Beruf Tontechniker vorgestellt wurde. Als ich nach dem Abitur keinen Studienplatz als Toningenieurin fand, entschied ich mich für diese Ausbildung“, erinnert sie sich.

1988 trat Christina Rieger beim SWF (Südwestrundfunk) in Baden-Baden ihre erste Stelle an und wechselte im November 1998 ins Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen des SWR, der aus der Fusion von SDR und SWF entstand. Dort ist sie heute noch beschäftigt. „Die Ausbildung zur Tontechnikerin wurde damals gerne von Frauen gewählt. Die Stellen für Toningenieure waren eher von Männern besetzt und die tägliche Arbeit war ein richtiges Handwerk, denn man musste unter anderem an der Bandmaschine die 0,5 Zentimeter breiten Tonbänder so schneiden, dass keine Störgeräusche zu hören waren. Für eine Sekunde Aufnahme brauchte man 38 Zentimeter Band, außerdem ein sehr gutes Gehör und viel Fingerspitzengefühl. Heute ist im Zuge der Digitalisierung dieses Handwerk praktisch verloren gegangen, dafür hat man sehr viele Möglichkeiten, um ganz neue Klangerlebnisse zu schaffen“, führt die 54-Jährige weiter aus.

Von Zeiten, in denen Radiosendungen vom Band liefen, über die 1990er Jahre, als die Musik von CDs und die Beiträge vom Band kamen, bis hin zur heutigen Zeit, in der alles von der Festplatte kommt, habe sich vieles beschleunigt. „Wo man früher Bänder in Echtzeit überspielen musste, um einen Beitrag zu teilen, reicht heute ein Mausklick“, lacht die Tontechnikerin. Sie selbst habe immer wieder an Weiterbildungen teilgenommen und freue sich über die viele Abwechslung, die ihr Job beim Radio bietet.

„Radio hat für mich unter allen Medien einen besonderen Stellenwert, denn es ist ‚händefrei‘. Ich kann es hören, während ich etwas anderes mache, wobei ich persönlich niemand bin, der sich vom Radio ständig berieseln lässt. Ich wähle bewusst Sendungen aus und höre gerne interessante Podcasts. Bei der Musik bevorzuge ich die Abwechslung, die mir Radio bietet, denn ich stelle mir nicht gerne Playlists zusammen“, beschreibt Rieger weiter. Die Technik sei für sie immer Dienstleister für den jeweiligen Bedarf, der entstehe.

„Die Erwartungen der Menschen steigen. Wo man früher nur eine Sendung hörte, möchte man heute vielleicht noch bewegte Bilder sehen oder weitere Hintergrundinformationen im Internet finden. Daher spielt dieser Bereich eine große Rolle in meiner täglichen Arbeit. Neben Audiobeiträgen bearbeite ich vermehrt Fotos und schneide Videos für unsere Online-Seite. Eine Radiosendung wird mittlerweile vom Moderator alleine gefahren, ohne Techniker“, ergänzt die Ketscherin.

Entscheidung keinen Tag bereut

Ihren Beruf nennt man inzwischen Mediengestalter Bild und Ton. „Kritisch in der heutigen Zeit sehe ich, dass gerade jungen Menschen oft eine Medienkompetenz fehlt, dass oft nicht hinterfragt wird, ob eine Information auf Fakten basiert oder nur eine Meinung spiegelt, wie es in vielen Social-Media-Kanälen sehr oft der Fall ist. Hier sehe ich eine große Erziehungsaufgabe für Eltern, denn man sollte nicht einfach alles glauben und Inhalte sorgfältig auf die Qualität der Quelle prüfen. Interessant ist auch die Entwicklung, dass wenige Jugendliche überhaupt noch ganz klassisch Radio hören. Hier liegt die Aufgabe der Sender, zu überlegen, wie man diese Gruppe erreicht“, überlegt Rieger perspektivisch.

Sie selbst habe keinen Tag ihre Entscheidung zur Arbeit beim Radio bereut. „Ich habe durch diese Tätigkeit in meinem Leben so viel Spannendes erlebt, so viel interessante Dinge erfahren und unglaublich inspirierende Menschen kennengelernt. Zum Beispiel hat mich Peter Maffay fasziniert, denn sein soziales Engagement ist unglaublich. Ebenso durfte ich Klaus Tschira kennenlernen, der unermüdlich jungen Menschen die Naturwissenschaften nahebringen wollte. In meinem Beruf kann ich viel im Hintergrund beobachten und ‚hinter den Kulissen‘ ist tatsächlich vieles noch einmal ganz anders. Ich bin gespannt auf die kommenden Jahre beim Radio“, bekräftigt Christina Rieger.