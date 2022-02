Auch kleine Solaranlagen leisten Beitrag

Ketsch. Auch Mini-Solaranlagen können wichtige kleine Beiträge für den Klimaschutz leisten. Im Verlauf eines Onlinevortrages unter dem Titel „Balkonphotovoltaik Grundlagen – Wie nutze ich die Sonne für mich?“ am Donnerstag, 10. Februar in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr wird informiert, wie Interessenten mit einem Balkonmodul auch ohne eigenes Dach selbst Strom erzeugen können. Die Veranstaltung ist auf www.kek-karlsruhe.de/veranstaltungen zu finden.

Die Vorstandschaft des Ketscher Vereins Sonnenernte empfiehlt zudem die Beteiligung an der wissenschaftlichen Umfrage der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) zum Thema Steckersolarsysteme. Mit der Umfrage soll ermittelt werden, wie und wo Mini-Solaranlagen derzeit eingesetzt werden, welche Chancen und Barrieren Nutzer erleben und wie diese abgebaut werden können. Auch potenziell Interessierte sollen zu ihren Erwartungen befragt werden.

Teilnahmeschluss am 23. Februar

Bis Mittwoch, 23. Februar, können Antworten online auf www.dgs-berlin.us14.list-mana-ge.com abgegeben werden. Der Zeitbedarf beträgt zehn Minuten. Die Daten werden nur anonymisiert aufgenommen. Rosa Hoelger vom DSG steht bei Fragen per E-Mail an die Adresse rosa.hoelger@htw-berlin.de zur Verfügung.

Steckersolargeräte werden oft auch Plug&Play-Solaranlage, Mini-Solaranlagen oder Balkonmodule genannt, weil sie sich meist leicht an die Balkonbrüstung montieren lassen. Das Solarmodul erzeugt aus Sonnenlicht elektrischen Strom, den ein Wechselrichter in Haushaltsstrom umwandelt. Dieser wird direkt mit einem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden. Im einfachsten Fall stecken die Nutzer dazu einen Stecker in eine vorhandene Steckdose; viele Netzbetreiber forden aber eine spezielle Einspeisesteckdose.

Umweltverein informiert

Die Mitglieder des Umweltvereins informieren auch über andere Themen, Natur- und Umweltschutz betreffend und stehen Interessierten per E-Mail an die Adresse sonnenernte@web.de zur Verfügung. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.sonnenernte.hpage.de

