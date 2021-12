Ketsch. „Auf dem Weg zur Krippe“ – mit diesem Motto ist eine Adventsaktion der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch überschrieben. Eddi, das schwarze Schaf, hat die Familien im Sommer bei einer Rallye durch die Kirchengemeinde geführt und möchte nun die Familien durch den Advent begleiten. An jedem Adventssonntag stehen in den Kirchen St. Sebastian (Ketsch), Hl. Schutzengel (Brühl) und St. Michael (Rohrhof) Tüten mit einer spannenden Fortsetzungsgeschichte und einer kleinen Überraschung bereit. Die Kirchen sind an den Adventssonntagen bis 16 Uhr geöffnet.

