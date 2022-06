Auf den Spuren des Enderle von Ketsch

Ketsch. Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag, 12. Juni, ab 14 Uhr wieder seine Pforten, informiert der Heimat- und Kulturkreis. Dann kann die Enderleausstellung besichtigt werden, so auch die Räumlichkeiten im Dachgeschoss des Museums.

Um 14.30 Uhr findet eine Filmvorführung von Joachim Schäfer „Das Elsass – Schönheit am Oberrhein“ im Untergeschoss statt. Der Film dauert rund 78 Minuten. Das Küchenteam bietet wie gewohnt selbst gebackene Kuchen und Waffeln zu Kaffee im Museumsgarten an. Der Verein um den Vorsitzenden Dieter Rey bittet außerdem, sich ein Datum vorzumerken: Denn am Samstag, 18. Juni, findet nach zweijähriger Pause wieder eine Radwanderung durch die Ketscher Gemarkung mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein statt. Zum Abschluss der Radtour treffen sich die Teilnehmer im Garten des Heimatmuseums. zg

