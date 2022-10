Ketsch. Die Wanderfreunde der TSG Ketsch entschieden sich zu einer Wanderung in den Odenwald auf die Tromm. Sie begaben sich auf eine Neun-Kilometer-Tour und hatten Glück mit dem Wetter auf ihrem Weg zur 577 Meter hohen Tromm und zum, in diesem Jahr eröffneten, neuen Aussichtsturm, den Ireneturm auf Rimbacher Gemarkung.

Seine markante, mit 54,3 Grad über der Horizontalen nach Westen geneigte Stahlkonstruktion war schon von Weitem sichtbar. 192 Stufen führten die Besucher, in Kaskaden über 16 Treppenläufe, hinauf auf die kreisförmige Turmplattform, in eine Höhe von 34 Meter über dem Waldboden. Ein imposanter Rundblick über die Rheinebene zum Pfälzerwald, den Taunus und Spessart, Nördlichen Schwarzwald und den Odenwald in seiner ganzen Schönheit, entschädigte den Turmbesteiger, auch drei über 80-Jährige aus der TSG-Gruppe für die Aufstiegsmühe. Der Tagesabschluss im renommierten Restaurant in Siedelsbrunn erfreute dann auch kulinarisch. ws