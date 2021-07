Auf Suche nach potenziellen Sponsoren

Ketsch. „Nach gefühlt fünf Jahren treffen wir uns heute wieder“, eröffnete Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer die erste Sitzung des Jugendbeirats, der zuletzt in Präsenz Mitte Januar 2020 tagte. Die Rheinhallengaststätte bot für das neue Treffen ausreichend Platz, um Abstandsgebote und Hygienevorschriften einzuhalten, denn die Sitzung war sehr gut besucht.

Neben den Jugendbeiräten Alexandra Rohr, Celina Keilbach, Ishema Ruppert und Kearny Werner waren Vertreter der Gemeindeverwaltung sowie Lea Giese, Emanuel Kuderna und Jens Petri von der Mobilen Jugendarbeit anwesend. Und an den Tischen nahmen drei weitere junge Ketscher Platz, die im Verlauf der Sitzung ein spannendes Projekt vorstellten.

Seitens des Jugendbeirates sei man in den vergangenen Monaten zwar digital vernetzt gewesen, externe Kontakte hätten allerdings pausieren müssen, erklärte Ishema Ruppert. Rückblickend ging Ulrich Knörzer auf die Punkte der letzten Sitzung vor der Pandemiepause ein und konnte zum Thema „Dirt Park“ einen aktuellen Sachstandsbericht abgeben: „Wie der Gemeinderat beschlossen hat, besteht die Möglichkeit, auf dem Gelände des derzeitigen ,Dirt Parks’ eine Kindertagesstätte zu bauen. Ob und wann dies Geschehen wird, ist aktuell offen. Sollte der ,Dirt Park’ allerdings weichen müssen, wird es ein Ersatzgelände in der Nähe der Neurottschule geben.“

Im Anschluss stellten die drei jugendliche Gäste Nico Heß sowie Julian und Sebastian Sessler den Anwesenden, unter denen sich im Publikum fünf Gemeinderäte und zwei Vertreter des Seniorenbeirats befanden, ihr Projekt vor, welches sie in Schriftform zuvor bei der Gemeinde eingereicht hatten. „Wir möchten anregen, dass in Ketsch ein ,Calisthenic Park’ gebaut wird. Dies ist ein Trendsport aus den USA und man benötigt dazu wenige robuste Materialien, wie beispielsweise Klimmzugstangen oder Hangeldecken und eine Fläche im Freien. Hauptsächlich arbeitet man mit eigenem Körpergewicht und der Sport ist für Jung und Alt geeignet, denn jeder kann so trainieren, wie er möchte“, erklärt der 14-jährige Nico Heß.

Hauptamtsleiter Knörzer lobte das Engagement der drei Jugendlichen und informierte, dass man sich zunächst Angebote für eine solche Anlage eingeholt hätte. „Wir liegen dabei bei einer Investition von 12 000 bis über 50 000 Euro. Der Haushalt der Gemeinde hat hierzu leider keine Mittel, aber wir wissen, dass Forst BW im Hockenheimer Wald eine solche Anlage aufgebaut hat und haben dort für Ketsch angefragt, die Antwort steht noch aus“, so der Hauptamtsleiter. Die Frage, ob man vielleicht mit einem geringeren Betrag zunächst einzelne Elemente anschaffen könne, die dann später ergänzt würden, stellte Gemeinderat Moses Ruppert in den Raum. Die Jugendlichen bestätigten diese Möglichkeit.

Von den jungen Ketschern wurden zudem mögliche Aufbauorte in der Gemeinde vorgestellt. „Ein geeigneter Platz ergibt sich bestimmt, eine weitere Möglichkeit der Finanzierung wäre, wenn sich vielleicht Sponsoren finden würden. Wir haben in der Gemeinde immer mal wieder Anfragen von Firmen oder Privatpersonen, die Projekte unterstützen möchten und Euer Projekt steht nun mit auf der Liste“, führt Knörzer weiter aus.

Seitens des Jugendbeirats werde das Projekt gerne unterstützt. Kearny Werner stellte eine Charity-Aktion in Aussicht, von der ein Teil der Erlöse in dieses Projekt fließen könne. „Oft sind viele Kosten dem Einbau einer solchen Anlage geschuldet, vielleicht finden sich hierfür Sponsoren“ gab Emanuel Kuderna von der mobilen Jugendarbeit zu bedenken.

Dass ein Bewegungsangebot dieser Art für Ketsch eine Bereicherung wäre, davon waren zahlreiche Sitzungsteilnehmer überzeugt. Dass ein solches Engagement für ein Projekt von Jugendlichen aus Ketsch für Ketsch lobenswert sei, bestätigte der Applaus der Anwesenden.

