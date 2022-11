Ausflug ins Blütenmeer

Ketsch. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause begrüßte das Blumen- und Kulturfestival „Chrysanthema“ Lahr die Damen der Ketscher Hausfrauengemeinschaft mit einem farbenfrohen Blütenmeer aus Chrysanthemen in Form von Blumenbeeten, Blumenwagen und üppigem Häuserschmuck. Ein Feuerwerk aus Blüten in zartem Rosa, Gelbtönen und Fliederfarben luden zum Bewundern ein.

Es war beeindruckend zu beobachten, dass sich so viele Menschen an dem zauberhaften Blumenschmuck erfreuen. Die Chrysan-themkönigin ging mit einem Lächeln durch die Stadt. Nach ausgiebigem Bummel durch die Gassen wurde zum Schluss noch das Wahrzeichen von Lahr, der Storchenturm, bewundert, bevor es dann mit dem Bus weiter in ein schönes Lokal zum gemütlichen Abschluss ging. Am späten Abend in Ketsch angekommen bedankten sich die Mitglieder bei der Vorstandschaft für diesen schönen Tag. im