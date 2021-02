Ketsch. Für Calogero Parisi (kleines Bild), Vorstandsmitglied des Marathonteams, sind die vergangenen Jahre durch viele Lauf- und Triathlon-Wettkämpfe geprägt gewesen – nun haben sich die Prioritäten durch die Corona-Pandemie verschoben: auf Genuss-Radausfahrten, Landschaftsläufe und kleine Schwimmeinheiten im Hohwiesensee.

Da durch die entfallenen Wettkämpfe auch die Belastungssteuerung in den Hintergrund rückte, summierten sich die absolvierten Kilometer, denn ohne Aussicht, sich mit anderen zu messen, erschienen „Calo“ Parisi harte Intervalle überflüssig und kleine Läufe mit acht bis zehn Kilometer ersetzten die trainingsfreien Tage. So ging es zuletzt nicht auf die Jagd nach guten Zeiten, sondern unbewusst zu einem anderen Rekord: den absolvierten Gesamtkilometern. Standen die vergangenen vier Jahre zwischen 1500 bis 1900 gelaufene Jahreskilometer zu Buche, waren es in 2020 exakt 2431.

Bedingt durch diverse Rad-Trainingslager auf Mallorca, den Kanaren und das milde Frühlingswetter gab es 2020 einen Rekord auf dem Rennrad zu verzeichnen. Auch da waren es die vergangenen Jahre nie mehr als 8000 bis 9000 Kilometer. Die im vergangenen Jahr gefahrenen 12 238 Kilometer sind gleichbedeutend einer Strecke von Ketsch nach Westaustralien und somit auch geradeltes Neuland für den Ketscher. Während er früher nur auf der Jagd nach schnellen Laufkilometern war und sich das radeln auf Fahrten zum Bäcker beschränkte, entwickelte sich das Fahrrad nach und nach zu seinem „Lieblingsspielzeug“.

Im Vergleich zu den ersten beiden Disziplinen wirken die geschwommenen 90 Kilometer geradezu lächerlich, das ist aber dem Schwimmbad-Lockdown geschuldet. zg