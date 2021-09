Ausstellung im Ketscher Kino

Ketsch. In der Reihe „Exhibition on Screen“ – Ausstellung auf der Leinwand – zeigt das Central Kino am Mittwoch, 8. September, um 19.30 Uhr eine Dokumentation über die „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In fünf seiner berühmtesten Werke hat der Maler die Blumen zum Thema gemacht. Regisseur David Bickerstaff dokumentiert eine bemerkenswerte Ausstellung des Van Gogh Museums und ermöglicht völlig neue Einblicke ins Werk. Vor der Filmvorführung im Central gibt der bekannte Künstler und Kunstpädagoge Professor Josef Walch eine Einführung in das Thema.

Gemäß Corona-Landesverordnung müssen Besucher einen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das Kinopersonal benötigt eine verlässliche Identifizierung zum Beispiel Personalausweis oder Führerschein. zg

Mehr zum Thema Ferienprogramm Schnitzeljagd durch den Ort Mehr erfahren Ketsch Mit 3G-Nachweis ins Central Kino Mehr erfahren Verkehrswende E-Autos: In Ketsch wird nur jeden dritten Tag geladen Mehr erfahren