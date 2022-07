Auswirkungen auf der Spur

Ketsch. Der Umweltstammtisch lädt am Sonntag, 31. Juli, zu einer Radtour nach Oftersheim ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz bei der Schützengilde. Die Tour führt durch den Hardtwald etwa bis zum Golfplatz und wieder zurück. „Wegpunkte geben Anlass zu Information und Diskussion über Maßnahmen, die auch in Hinsicht auf die Auswirkung für Natur und Umwelt von Belang sind“, kündigt Vorsitzender Matthias Ihrig in einer Pressemitteilung an. So kreuzt die Route auch die geplante Transnet-Stromtrassen.

Je nach Gesprächsbedarf unterwegs sind für die Tour etwa zwei bis drei Stunden eingeplant. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de