Auto in Ketsch vermutlich von Lastwagen gestreift

Ketsch. In Fahrtrichtung Westen in der Schwetzinger Straße war das Auto der Geschädigten am Dienstag, 31. Januar, am rechten Fahrbahnrand geparkt, als vermutlich ein vorbeifahrender Lastwagen gegen 7.55 Uhr die linke Seite beschädigte. Die Leserin unserer Zeitung hat uns Bilder geschickt und hofft nun, dass Zeugen diesen Unfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt hat, gesehen haben.

Dieses Teil hat der Unfallverursacher beim Touchieren eingebüßt. © privat

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium in Mannheim wird der Schaden, der an dem Nissan Micra entstanden ist, auf rund 1500 Euro geschätzt. Der vermeintliche Lkw-Fahrer hat beim Touchieren einen Teil des Deckels seines Sicherungskastens verloren, mutmaßt die Geschädigte (siehe Bild). Zeugen sind gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden.