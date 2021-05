Ketsch. Ein mit dem Keyless-Go-System ausgestattetes Auto ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ketsch geklaut worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der graue BMW X5 mit dem Kennzeichen HD-CB 101 auf dem Stellplatz vor dem Anwesen in der Breslauer Straße. Das Fahrzeug hat nach Schätzung der Polizei einen Wert von rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

