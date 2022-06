Autofahrerin prallt gegen Mercedes und fährt davon

Ketsch. Eine Autofahrerin hat bereits am vergangenen Donnerstagmittag in Ketsch etwa 1000 Euro Schaden an einem Mercedes verursacht. Laut Polizeiangaben stieß die 75-Jährige entweder beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Rosenstraße mit dem fremdem Auto zusammen. Anschließend fuhr sie davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr.

Die Polizei wurde letztlich durch einen Zeugenhinweis auf die Frau aufmerksam und ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zur abschließenden Klärung des Unfallablaufs sucht die Polizei weitere Zeugen - insbesondere zwei Frauen, die offenbar den Unfallhergang beobachtet hatten. Zeugen soll sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 melden.