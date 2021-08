Autonomer Kleinbus fährt langsam und zögerlich

Ketsch. Mit einem autonomen Auto durch die Gemeinde fahren? Ob das bald möglich sein kann, haben einige Mitglieder des Arbeitskreises „Lokale Agenda“ getestet. Zwischen April und Juni dieses Jahres haben die Karlsruher Verkehrsbetriebe mit Partnern aus Forschung und Industrie einen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Feldversuch mit einem elektrisch und autonom fahrenden Shuttle im Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock durchgeführt. Das schreibt der Arbeitskreis in einer Pressemitteilung.

Die Fahrzeuge bedienten dabei ein engmaschiges virtuelles Haltestellennetz. Dabei wurden die Fahrtrouten nach dem Bedarf der Fahrgäste von einem Leitrechner flexibel erstellt und vollkommen auf starre Fahrpläne und feste Linien verzichtet. Mehrere Mitglieder des Arbeitskreises Lokale Agenda Ketsch machten sich im Juni per Bahn auf den Weg nach Karlsruhe, um dieses System einmal auszuprobieren und sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen.

Bereits zwei Tage im Voraus wurden mehrere Shuttle-Fahrten per Smartphone-App gebucht. Im Testgebiet angekommen, stellten die Agenda-Mitglieder fest, dass es dort viele schmale und zugeparkte Straßen gibt. Für ein autonom fahrendes Fahrzeug eine Herausforderung, die von dem Shuttle durch besonders langsame Fahrweise beantwortet wurde. Dadurch ergab sich eine Verspätung für die Ankunft des Fahrzeugs an der Abfahrtsstelle, die aber von der App im Vorfeld angezeigt wurde. Außerdem konnten die Teilnehmer auf dem Smartphone beobachten, wo sich das gebuchte Fahrzeug gerade befand und aus welcher Richtung es den Haltepunkt anfahren würde. Nach dem Eintreffen des Shuttles bestiegen pandemiebedingt nur drei Mitfahrerinnen das Fahrzeug, das normalerweise sechs Sitzplätze und eine Stellfläche für einen Rollator oder Kinderwagen hat. Die ausfahrbare Rampe haben die Mitglieder als Einstiegshilfe nicht benötigt. Die Fahrt mit dem Shuttle ist klimatisiert und elektrisch leise. An Bord befand sich auch eine Sicherheitsfahrerin, die in bestimmten Situationen Fahrtfreigaben erteilen musste. In schwierigen Situationen konnte sie auch mit einer Fernbedienung eingreifen und das Fahrzeug wieder auf die richtige Spur bringen. Das Shuttle kam mit normalen Verkehrssituationen gut zurecht. Verhielten sich andere Verkehrsteilnehmer nicht vorschriftsmäßig, hatte es aber Probleme. So kam es einmal nicht um die Kurve, weil ein regelwidrig geparktes Auto auf einer Ecke stand. Die Sicherheitsfahrerin musste dann Nachsteuern. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen war die Geschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde begrenzt. Experten gehen davon aus, dass es noch fünf bis acht Jahre dauern wird, bis autonome Fahrzeuge, die sich frei im Verkehr bewegen können, für alle Situationen gewappnet sein werden und ohne Sicherheitsfahrer mit Geschwindigkeiten bis 30 Kilometer pro Stunde unterwegs sein können.

Wegen Grashalm angehalten

Die extrem sicherheitsorientierte Programmierung des Fahrzeugs im Testbetrieb und das Erfassungsvermögen der Opto- und Radarsensoren des Shuttle, zeigte sich, als das Fahrzeug wegen eines langen, in die Fahrbahn ragenden Grashalmes sicherheitshalber anhielt.

Nachdem die Mitglieder der Lokalen Agenda das autonome Fahrzeug und die Buchungsapp getestet hatten, wurden die Eindrücke bei der folgenden Agenda-Sitzung zusammengefasst. Technisch halten die Agenda-Mitglieder ein solches System, wenn es in einigen Jahren voll ausgereift sein wird, auch für Ketscher Straßen geeignet. Durch die spontane Buchbarkeit kommt es schon nah an die Flexibilität eines eigenen Autos heran.

Aber letztendlich müssten sich die potenziellen Nutzer erst mit dem System anfreunden und manchmal auch kürzere Wartezeiten akzeptieren. Einen Versuch wäre es jedenfalls wert. Vielleicht kann sich die Gemeinde Ketsch in zwei oder drei Jahren auch für einen Testbetrieb bewerben. Damit könnten Erfahrungen gesammelt und Ketsch unter günstigen Umständen nahverkehrstechnisch ganz weit nach vorne gebracht werden. zg