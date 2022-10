Ketsch. Wer heute nach dem wichtigsten deutschen Komponisten in der Kirchenmusik fragt, wird in der Regel eine Antwort bekommen: Johann Sebastian Bach. Es ist daher nicht überraschend, dass er früher oder später mit seinen Werken in die „KulturKircheKetsch“ kommen würde, heißt es in einer Mitteilung. Das Organisationsteam freut sich, dass er es mit einer Runde so attraktiver Künstler tut, wie sie am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr (Einlass und Abendkasse 17 Uhr) in St. Sebastian Ketsch begrüßt werden, heißt es in einer Mitteilung: Carmen Buchert (Sopran), Felicitas Brunke (Mezzosopran) und Professor Hermann Locher (Bariton) werden den Meister zu Gehör bringen.

Orchester und Trompeter

Begleitet werden die Sänger beim Konzert „Bach goes Ketsch“ nicht nur von einem Orchester unter der Leitung von Professor Stefan Göttelmann, hauptamtlicher Kirchenmusiker in Ketsch und Mitbegründer der „KulturKircheKetsch“, sondern auch von dem jungen Trompeter Jón Vielhaber, der dem frühherbstlichen Konzert in der Kirche St. Sebastian eine glänzende klangliche Krone aufsetzen wird.

Freut sich aufs Konzert: Professor Stefan Göttelmann ist Mitbegründer der „KulturKircheKetsch“. © Göttelmann

Neben Gesangswerken wird auch Orchestermusik von Bach in dem neoromanischen Raum der „KulturKircheKetsch“ erklingen, die hierfür den idealen optischen wie akustischen Rahmen bietet.

Eintritt 14 Euro an der Abendkasse

Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 14 Euro. Das Team der „KulturKircheKetsch“ lädt vor und nach dem Konzert zum Beisammensein in der Kirche bei verschiedenen Getränken ein. Nach dem Konzert besteht dabei auch die Gelegenheit, in Kontakt mit den Künstlern zu kommen. zg