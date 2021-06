Backfischfest-Macher senden wichtiges Signal

Die Nachricht ist ein Hoffnungsschimmer: Das Ketscher Backfischfest soll in diesem zweiten Pandemiejahr nach Möglichkeit stattfinden, dafür wird extra der Termin nach hinten verschoben. Statt traditionsgemäß Anfang August soll die große Sause im Bruch jetzt Mitte September steigen. Statt engem Schunkeln im Festzelt wird es wohl eine eher ungewohnte Corona-Ausgabe mit früher undenkbaren Vorgaben geben. Selbst das ist natürlich noch nicht sicher, denn alles hängt davon ab, wie sich die Pandemie in den nächsten rund drei Monaten entwickelt und wie Politik und Gesellschaft diese Entwicklung interpretieren. Aber in jedem Fall ist die mutige Entscheidung der Backfischfest-Organisatoren ein Zeichen der Hoffnung: Wir geben nicht schon im Vorhinein auf, sondern versuchen alles, um das Fest am Leben zu erhalten, den Schaustellern und Künstlern eine Perspektive sowie den Ketschern und ihren Gästen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.

Kritiker mögen einwenden, dass doch eh bald wieder Lockdown herrschen könnte: Wenn neue Mutationen zu Problemen führen, wenn Urlauber aus fernen Ländern zurückkehren, wenn es wieder kühler wird. Doch was wirklich passieren wird, können selbst die vielen Experten nicht verlässlich prognostizieren. Und Angst ist eben kein guter Berater. Stattdessen sollte - gerade bei uns Deutschen - die Zuversicht wieder mehr Raum bekommen: Dass die massenhaften Impfungen die Lage grundlegend verändern. Dass die bei Corona gut abgrenzbaren gefährdeten Gruppen zum größten Teil bereits geschützt sind. Und dass das Leben weitergeht, weitergehen muss. Die Hoffnung auf ein Stück Normalität und gemeinsames Feiern kann dabei sehr wichtig sein. Mit ihrer Entscheidung stützen die Backfischfest-Macher diese Hoffnung: Allein das ist schon ein wichtiges Signal.