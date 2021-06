Backfischfest soll im September stattfinden

Ketsch. „In Abstimmung mit der Gemeinde, dem Festwirt, den Bands, den Schaustellern und allen weiteren Partnern haben wir entschieden, das Ketscher Backfischfest 2021 auf den 17. bis 26. September zu verlegen“, teilt die Ketscher Backfischfest GmbH mit, die dieses Volksfest für den Angelsportverein 1928 organisiert.

Auf Basis der Planungen für die Impfkampagne Anfang des Jahres und den aktuellen, schnellen Lockerungs- und Öffnungsschritten seien auch die Organisatoren davon ausgegangen, das Ketscher Backfischfest 2021 traditionsgemäß Anfang August feiern zu können. Leider habe die Dynamik bei Lockerungen und Öffnungen die Veranstaltungsbranche noch nicht erreicht. „Dank der enormen Flexibilität unserer Partner ist es uns möglich, kurzfristig zu reagieren und den Startschuss zu geben, aber auch hier stoßen wir an Grenzen, denen wir uns jetzt nähern“, so die Backfischfest GmbH. Die Verordnungen und Vorgaben für Veranstaltungen seien in der Vorbereitung, die Ergebnisse aber nicht zeitlich fixiert. In dieser Situation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50 den Starschuss zu geben, sei äußerst riskant, heißt es.

Einschränkungen sind sicher

In welcher Form das Ketscher Backfischfest 2021 gefeiert werde, wissen man zur Zeit nicht. Sicher werde es Einschränkungen und Auflagen geben und auch die „3Gs“ würden grundlegend die Voraussetzungen dafür sein, informieren die Angelsportler.

„Unsere Partner und wir sind alle hoch motiviert und bereit zu jedweder Anstrengung, damit wir in diesem Jahr mit unseren Gästen das Ketscher Backfischfest 2021 gemeinsam feiern können“, heißt es von Seiten der Organisatoren um Geschäftsführer Claus Heim. zg/mab

