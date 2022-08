Badestelle Hohwiese unter der "Lupe": Prinzip Selbstverantwortung greift

Ketsch. Seit dem 30. Juni ist die Badestelle an der Hohwiese, die zuvor ein Badestrand mit Aufsicht war, nun geöffnet. Bei den hohen Temperaturen als eine Möglichkeit sich Abkühlung zu verschaffen, war die Eröffnung lange ersehnt. Doch einige Besucher hatten durchaus Bedenken, besonders was die dauerhafte Sauberkeit einer Badestelle ohne Aufsicht betraf (wir berichteten). Nun war es Zeit, die Badestelle Hohwiese ganz genau unter die sprichwörtliche „Lupe“ zu nehmen, mit einem vielleicht überraschenden Ergebnis.

„Wir sind den Ketschern so dankbar, dass sie sich für die Eröffnung dieser Badestelle so sehr eingesetzt haben“, freuen sich Margit Metzger und Karin Shiner aus Plankstadt, die es sich bei sommerlichen Temperaturen auf ihren mitgebrachten Liegestühlen bequem gemacht haben und die herrliche Aussicht auf das in der Sonne glitzernde, blaue Wasser sehr genießen.

Ein echter Wohlfühlort

Seit vielen Jahrzehnten schätzen sie die Hohwiese als Badeort. „Für uns ist es hier wie im Urlaub und ein echter Wohlfühlort. Wir sind oft hier und bisher können wir bestätigen, dass es keinerlei Müll gibt, der zurückgelassen wird. Im Gegenteil, jeder achtet darauf, dass es hier sauber bleibt und selbst die sanitären Anlagen sind immer gepflegt. Es gibt nichts zu bemängeln. Natürlich wäre es noch toll, wenn der Kiosk geöffnet hätte, doch wir bringen auch gerne unsere Getränke selbst mit“, so die beiden Hohwiese Fans.

Beim Besuch unserer Zeitung, einem etwas bewölkteren Tag, war die ruhige Atmosphäre spürbar und außer den ersten gefallenen Blättern von den Bäumen war auf der Liegewiese alles sehr ordentlich und sauber. Man könne nun fast sagen, das „Prinzip Selbstverantwortung“ funktioniert bisher, allen anfänglichen Befürchtungen zum Trotz und zur Freude der Badegäste.

Diese Bedenken hatte auch das Ehepaar Karger aus Ketsch: „Wir hatten am Anfang wirklich Bedenken, ob es sauber bleibt oder ob nicht in kürzester Zeit hier Müll und Zigarettenkippen hinterlassen werden. Doch bisher ist alles bestens. Lediglich, dass viele nun ihre Fahrräder mit aufs Gelände nehmen und diese an den wenigen schattigen Plätzen unter den Bäumen parken, finden wir nicht so gut. Die Räder draußen abzustellen wäre besser, damit viele andere einen Platz im Schatten finden können. Vielleicht wäre hier ein Hinweisschild hilfreich.“

Eiswagen macht seine Runde

Das Fehlen des Kiosks konnte ebenfalls gut kompensiert werden: „Und klar, natürlich würden wir uns freuen, wenn wir hier am Kiosk mal einen Kaffee holen könnten, aber insgesamt gibt es keinen Grund sich zu beschweren. Dusche und WC sind ordentlich, die Mülleimer immer geleert, von daher alle Daumen hoch. Oft kommt nachmittags ja der Eismann mit seinem Wagen vorbei und dann freuen sich alle und die Kinder ganz besonders“, fassen Barbara und Joachim Karger, die fast täglich zu den Badegästen zählen, zusammen und bei unserem Hohwiesebesuch gerade in der Schwetzinger Zeitung schmökern.

Die Badestelle Hohwiese, ein idyllischer Platz, um mit Seeblick unsere Zeitung zu lesen – finden Barbara und Joachim Karger. © SCHOLL

Auch die neuen Öffnungszeiten der Badestelle kommen gut an. Schnell in den frühen Morgenstunden eine kurze Baderunde im See drehen ist kostenfrei möglich und dass um 20 Uhr das Gelände abgeschlossen wird, sorge, so die Meinung der Badegäste, dafür, dass morgens keine Hinterlassenschaften von feiernden Nachtschwärmern auf der Liegewiese zu finden seien und man dadurch das Ambiente der Hohwiese noch besser genießen könne.

„Ich komme gerne mit meinen Kindern hierher, denn es ist hier wirklich eine schöne Badestelle und alles ist sehr übersichtlich. Super finde ich außerdem, dass es für einen Notfall ausreichend Rettungsringe und Rettungsmittel gibt. Die Begrenzung des Schwimmbereichs finde ich zudem sehr wichtig und man fühlt sich hier wirklich sicher. Wir kommen von Hockenheim gerne mit dem Fahrrad hierher, denn eine vergleichbar schöne Badestelle, die haben wir bisher noch nicht gefunden“, so die Besucherin Diana Unger.

„Hier ist es ruhig und man kann auch mal spontan kurz vorbeikommen, ohne das man gleich mit Eintrittsgeld kalkulieren muss. Gerade mit Kindern ist dies ein großer Vorteil“, schließt sich Unger dem insgesamt positiven Resumee der Hohwiesengäste an diesem Tag an.