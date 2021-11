Bären haben keine Eile

Die Verantwortlichen der Kurpfalz-Bären hoffen auf einen Verbleib ihrer Leistungsträgerinnen. Nach der Saison in der 2. Handball-Bundesliga enden die Verträge fast aller Spielerinnen. Geschäftsführer Armin Wagner macht sich bezüglich der Ausgangslage aber keine Sorgen. Er erklärt: „Wir beginnen im Dezember mit den Gesprächen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir werden die Öffentlichkeit informieren, sobald es etwas zu verkünden gibt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwas mehr ins Detail ging Christian Lange bei der Übertragung der Partie gegen den MTV Heide. Angesprochen auf Cara Reuthal, die mit 58 Toren und 25 verwandelten Siebenmetern die beste Torschützin des Clubs vom Altrhein ist, sagte der Leiter der Geschäftsstelle: „Wir befinden uns im Zeitplan. Ich bin mir sicher, dass sie sich wohlfühlt und weiß, was sie an uns hat, deswegen bin ich optimistisch, dass sie unser Trikot in Zukunft tragen wird. Cara ist für uns ein wichtiger Baustein. Klar ist aber auch, dass es immer schwer ist, Vorhersagen zu treffen. Man weiß nie, wie es kommt.“

Mit sechs Siegen aus zehn Spielen liegen die Bären derzeit auf dem fünften Platz. Im Spitzenspiel treffen sie an diesem Samstag auf den VfL Waiblingen. mjw