Bären-Test abgesagt

Die Kurpfalz-Bären und die HSG St. Leon/Reilingen haben ihren für Sonntag geplanten Test absagen müssen. Die HSG bekommt aufgrund zu vieler verletzter Spielerinnen und Urlauber keine Mannschaft zusammen.

Dabei hätte der Test aus Sicht des Handball-Zweitligisten den Schlusspunkt der ersten Vorbereitungsphase bedeutet. Bären-Trainerin Franziska Steil sagte: „Für uns ist das sehr schade, wir hätten als Abschluss der ersten Phase gerne gespielt. Wir haben versucht, einen anderen Gegner zu finden, leider ohne Erfolg.“

Schwitzen mussten die Ketscherinnen aber dennoch, denn am Samstag standen ein Duathlon auf dem Programm, eine Einheit auf Sand sowie zwei Trainingssessions in der Halle. Zum Stand der Vorbereitung sagt Steil: „Wir haben in den vergangenen Wochen viel gearbeitet, haben den Ball bereits früh in die Hand genommen, dennoch wird es dauern bis sich Abläufe festigen. Wir befinden uns in einem Prozess, der die ganze Saison andauern wird.“ Am Montag, 9. August, beginnt das Hallentraining. In der Zwischenzeit haben die Spielerinnen individuelle Pläne erhalten. mjw