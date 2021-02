Albträume ruft das Hinspiel beim Handball-Bundesligaaufsteiger SV Union Halle-Neustadt bei Adrian Fuladdjusch nicht hervor. Gerne spricht der Trainer der Kurpfalz-Bären aber auch nicht über die 15:29-Pleite vom vergangenen September. Es gab Probleme mit der Anreise, die Angriffsleistung war ernüchternd und insgesamt war es ein Tag zum Vergessen aus Ketscher Sicht. Besser soll es nun am Samstagabend laufen, wenn es in der Neurotthalle zum Wiedersehen kommen wird (Anwurf: 18 Uhr).

AdUnit urban-intext1

Fuladdjusch merkte im Vorgespräch an, dass man damals noch nicht mit dem siebten Feldspieler agiert habe. Erst nach dieser Partie stellte der 33-Jährige die taktische Ausrichtung komplett auf den Kopf. Der Neuaufbau brachte den Bären in den darauffolgenden Spielen zwar eine Menge Lob von den gegnerischen Trainern ein, aber eben auch nur zwei mickrige Punkte. Zuletzt war Ketsch gegen die Top-Mannschaften HSG Blomberg-Lippe und Neckarsulmer Sport-Union phasenweise ebenbürtig, um am Ende mal wieder mit leeren Händen dazustehen. „Wir haben gut dagegengehalten, waren nach der Pause aber nicht mehr so griffig in der Abwehr und die Abläufe haben nicht mehr gepasst. Außerdem war die Chancenverwertung zu schwach.“

Das war auch im Hinspiel bei Halle-Neustadt so. Damals brachten die Bären gerade einmal 37 Prozent ihrer Würfe im Tor unter. Fuladdjusch weiß, wie wichtig eine gute Abwehr ist, um Erfolg zu haben. „Die Partie am Samstag wird mit dem Hinspiel nicht vergleichbar sein. Wir wollen den Gegner in der Defensive jagen.“

Im Angriff müssen die Bären-Schützinnen die starke Torfrau Anica Gudelj überwinden. Fuladdjusch lobt: „Dort wird generell tolle Arbeit geleistet. Aufgrund der Kaderzusammenstellung bin ich nicht überrascht, dass sie bereits zehn Zähler auf dem Konto haben. Es hätten sogar noch mehr sein können und deswegen ist für mich auch die Favoritenrolle klar.“

AdUnit urban-intext2

Übrigens: Die ehemalige Bären-Trainerin Katrin Welter (Anm. d. Red.: geborene Schneider) steht in der kommenden Saison bei den „Wildcats“ an der Seitenlinie. Schon ab dem 1. April wird sie den jetzigen Coach Jan-Henning Himborn als Assistentin unterstützen. Die 30-Jährige war bis Februar 2020 am Altrhein tätig, ehe sie freigestellt worden war.

Verena Oßwald kehrt nicht zurück

Klar ist inzwischen auch, dass Verena Oßwald nach ihrem Auslandsjahr in Dänemark nicht nach Ketsch zurückkommen wird. Die Rückraumspielerin hat sich als Ziel gesetzt, im professionellen Bereich Fuß zu fassen und Fuladdjusch traut ihr diesen Schritt auch zu. Er meint: „Sie hat das Potenzial und möchte unter Profibedingungen trainieren. Sollte das nicht klappen, dann hat sie immer noch unsere Telefonnummern.“

AdUnit urban-intext3

Und hinter Sophia Sommerrock steht für die Saison 2021/22 noch ein Fragezeichen. Bei der Linkshänderin hängt es jedoch davon ab, wie es in beruflicher Hinsicht weitergeht und ob der Studienplan eine handballerische Tätigkeit auch über diese Spielzeit hinaus zulässt.

AdUnit urban-intext4

Gegen Halle-Neustadt gehört sie aber zum Kader. Überhaupt wird Fuladdjusch keine Veränderungen vornehmen. Bedeutet: Sina Michels, Elena Fabritz und Katja Hinzmann fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Dafür steht Sara Goudarzi zum zweiten Mal nacheinander im Aufgebot. mjw